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Ekonomi 'Mart' yükselişi neredeyse kesinleşti: Altına enflasyon dopingi!
Ekonomi

'Mart' yükselişi neredeyse kesinleşti: Altına enflasyon dopingi!

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesinde gelmesinden sonra Fed'in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentilerin artmasıyla yükseldi. Türkiye'de ise gram altın dolar kurundaki düşüşü takip etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 10:28:00 -
'Mart' yükselişi neredeyse kesinleşti: Altına enflasyon dopingi!

Altın fiyatları, enflasyonun yükselmesi sonrasında Fed’in Mart ayında faizleri artıracağının neredeyse kesinleşmesiyle yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki düşüşle geriledi.

ABD’de enflayon Aralık ayında yüzde 7’ye çıkarak 39 yılın zirvesine tırmandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 olması yönündeydi.

Doların en çok işlem gördüğü para birimleri karşısındaki performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, enflasyon sonrasında yüzde 0,3 düşüşle 1.165 seviyesine geriledi. Doların zayıflaması dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları da destekledi.

Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyordu. Yüksek gelen enflasyon ve Mart ayında faizlerin yükseltileceğine dair beklentilerin artmasına rağmen altın fiyatlarının yükselmesi de bunu doğruluyor.

Ons altın fiyatı

Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü Powell’ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1.823 dolara kadar tırmandı. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü enflasyon verisi sonrasında yükselerek 1.828 dolara kadar tırmandı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen haftanın başında 816 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar/TL’deki düşüşle 750 TL civarına kadar gerilemişti. Geçen haftanın ortasında 800 TL sınırına çıpa atan gram altın, yeni haftaya da bu seviyelere yakın bir seyirle 796 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü sabah saatlerinde 804 TL seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen ABD enflayon verisi sonrasında dolar kurunda yaşanan düşüşle 786 TL seviyesinde bulunuyor.

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