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Teknoloji Mars'tan Dünya'ya ilk mesaj
Teknoloji

Mars'tan Dünya'ya ilk mesaj

NASA'nın Mars'a yolladığı Ingenuity isimli helikopterden Dünya'ya "her şeyin yolunda gittiğine" dair mesaj geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:17:00 -
Mars'tan Dünya'ya ilk mesaj

ABD’nin uzaycılık alanındaki çalışmaların yürütüldüğü kurum olan NASA'nın Perseverance aracıyla Mars'a yolladığı Ingenuity isimli helikopterin ilk mesajı Dünya’ya ulaştı. Mesaja göre “her şey yolunda” gidiyor.

NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, Ingenuity isimli helikopterin, başarılı olması durumunda Dünya dışında bulunan ve gezegende uçan ilk helikopter olacağını ifade etti.

30 Temmuz'da uzaya fırlatılan ve perşembe gecesi Kızıl Gezegen'e başarıyla inen uzay aracı, operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini gösteren bazı Mars fotoğrafları paylaşmıştı.

Gelen fotoğraflardan sonra, Kızıl Gezegen'deki helikopterden ilk kez doğrudan haber alındı.

Helikopter, Mars ve Dünya arasında iletişim sağlayan bir uydu görevi gören ve 2005'ten beri Mars’ta bulunan Mars Reconnaissance Orbiter isimli uzay sondası aracılığıyla Dünya'ya veri yollayabildi.

Ingenuity isimli helikopterin operasyonlarının başkanı Tim Canham, dün yaptığı bir açıklama ile, “Verilerde aradığımız iki önemli bilgi vardı. İngeunity'nin bataryalarının şarj durumu ve ana istasyonunun tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığı. (...) İkisi de harika görünüyor. Bu olumlu verilerle birlikte bataryaları şarj etmeye başlayacağız." dedi.

Dünya’ya mesaj gönderen helikopter Ingeunity'nin öncelikle bataryalar için enerji depolaması gerekiyor. Böylece uzay aracının içinden çıktıktan sonra Mars'ta tek başına kalacağı soğuk geceler için kendini sıcak tutabilecek ve diğer hayati işlemleri sürdürebilecek.

Perseverance'ın karnındaki bölmesinde sakince bekleyen Ingenuity’nin 30 ile 60 gün sonra harekete geçmesi düşünülüyor. Bu süre zarfında bilim adamları helikopterin kalkışı için yüzeyde 10 m çapında düz ve engelsiz bir alan bulacak.

Mars’taki bu ilk helikopter denemesi ve tecrübenin ardından ileriki yıllar için ikinci nesil helikopterler geliştirilebilir.

Bu helikopter ile; mürettebat için keşif, yük taşıma gibi görevler üstlenileceği gibi uçurum, mağara ve derin kraterler gibi ulaşılması zor alanlarda da araştırma yapılabilecek.

 

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