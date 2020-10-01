Mars'ta onlarca göl keşfedildi
Roma Tre Üniversitesi araştırmacıları, yürüttükleri bir çalışma sonucu Mars yüzeyinin altında onlarca göl keşfettiklerini duyurdu.
Roma Tre Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu Mars yüzeyinin altında onlarca göl keşfetti.
Elena Pettinelli liderliğinde yürütülen çalışma kapsamında araştırmacılar, gezegenin yüzeyini taramak için MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) isimli bir sistem kullandı.
Araştırmacılar, elde edilen bulguların Mars'ta su olduğuna işaret ettiğini ve 2018 yılında gerçekleştirilen başka bir araştırmayı doğruladığını belirtti. Ayrıca keşfedilen gölün 'hipersalin' çözeltisi olarak nitelendirilebilecek bir göl ağı olduğu aktarıldı.
Sonuçların, Mars'ta yaşam olduğu ihtimalini güçlendirdiği düşünülüyor.