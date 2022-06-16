Mars’ta heyecan yaratan keşif

NASA’nın Mars’taki keşif aracı Perseverance, kızıl gezegende geçmiş zamanlarda yaşam olup olmadığını tespit etmek için araştırmalar yapıyor.

Perseverance, geçen günlerde beklenmedik bir keşif yaparak gözlerin Mars’a çevrilmesine neden oldu.

Kayalıklarda bir parça tespit eden Perseverance’ın çektiği fotoğraflarda, söz konusu aparatın dünyadan gelmiş olduğu belirlendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Keşif bilim insanlarını heyecanlandırdı ancak dikkatli incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucu bu parçanın termal bir battaniye parçası olduğu belirlendi.

Parçanın Perseverance Mars’a indirilirken araçtan kopmuş olduğu tahmin ediliyor.

EKİBİM BATTANİYE PARÇASI KEŞFETTİ

Perseverance’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada keşifle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: 2021’de iniş günümde beni yere indiren roketle çalışan jet paketi, iniş aşamamdan gelmiş olabileceğini tahmin edilen bir termal battaniye parçası.

Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçasıdır.

Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş sahnem yaklaşık 2 km ötede düştü. Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgâr mı savurdu?”