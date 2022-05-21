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Spor Marsilya-Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya-Strasbourg CANLI İZLE
Spor

Marsilya-Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya-Strasbourg CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlananacak. Futbolseverler ise ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçlarından biri olan Marsilya-Strasbourg maçının ne zaman oynanacağını, maçın hangi kanaldan verileceğini araştırıyor. Peki, Marsilya-Strasbourg maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 11:05:00 -
Marsilya-Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya-Strasbourg CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de PSG haftalar önce şampiyonluğunu ilan etti. Ligin ikinci sırasında 68 puanlı Monaco, üçüncü sırasında ise yine 68 puanlı Marsilya yer alıyor. Rennes ise 65 puanla 4.sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi hedefi için son hafta oynanacak maçlar büyük öneme sahip. Bu sebeple futbolseverler Marsilya-Strasbourg maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Marsilya-Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya-Strasbourg CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de tüm maçlar 21 Mayıs Cumartesi TSİ 22.00'de başlayacak. Bu akşam Stade Orange Vélodrome'den oynanacak maç beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.

Marsilya: Mandanda, Rongier, Kamara, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Gueye, Gerson, Nder, Milik, Dieng

Strasbourg: Sels, Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci, Thomasson, Prcic, Bellegarde; Gameiro, Ajorque

Lens-Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lens-Monaco CANLI İZLE
Lens-Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lens-Monaco CANLI İZLE

Spor

Lens-Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lens-Monaco CANLI İZLE

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