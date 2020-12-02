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Spor Marsilya 5. maçta kazandı
Spor

Marsilya 5. maçta kazandı

Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında sahasında Olympiakos'u 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 02:22:00 -
Marsilya 5. maçta kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadelede eden Fransız temsilcisi Marsilya ile Yunan ekibi Olympiakos, Stade Velodrome'da karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takımın maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Marsilya oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 55 ve 75. dakikalarda penaltıdan Dimitri Payet'den gelirken, konuk ekibin golünü 33. dakikada Mady Camara kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Marsilya, 3 puanla son sırada yer aldı. Aynı puanda bulunan Olympiakos ise averaj farkıyla 3. sırada kendine yer buldu.

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