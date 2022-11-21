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Ekonomi Marmaris’te kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılacak
Ekonomi

Marmaris’te kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılacak

Marmaris Belediyesi, kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 14:01:00 -
Marmaris’te kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İş kapsamında kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımının yapılması 7500 m3 ve yıkımdan çıkan molozların nakliyesinin yaptırılması (16428 ton) işi gerçekleştirilecek. İhale 08.12.2022 tarih ve saat 10:30’da İçmeler Mh. Atatürk Cd. No:18 48720 Marmaris / MUĞLA adresinde bulunan Kat: 1 Toplantı Salonu’nda yapılacak.

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