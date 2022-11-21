Marmaris’te kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılacak
Marmaris Belediyesi, kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İş kapsamında kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımının yapılması 7500 m3 ve yıkımdan çıkan molozların nakliyesinin yaptırılması (16428 ton) işi gerçekleştirilecek. İhale 08.12.2022 tarih ve saat 10:30’da İçmeler Mh. Atatürk Cd. No:18 48720 Marmaris / MUĞLA adresinde bulunan Kat: 1 Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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