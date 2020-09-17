Marmaris'te eğlence mekanlarına Kovid-19 düzenlemesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ilave tedbirler alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü işletmelerinin bazılarının ilgili belediyeye başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri veya mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılmasına karar verildi.

Faaliyet alanını değiştiren iş yerleri listelerinin belediyeden alınarak, bu iş yerlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağı vurgulanan açıklamada, denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde derhal kapatılacağı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacağı kaydedildi.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak, adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.