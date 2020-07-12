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Aktüel

Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:37:44 -
Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çamlı Mahallesi'ndeki Taşbükü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, yangın ilk müdahale aracı ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.


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