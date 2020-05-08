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Aktüel

Marmaris'te bisiklete binme yasağı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:54:29 -
Marmaris'te bisiklete binme yasağı kaldırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan bisiklete binme yasağı kaldırıldı.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.

Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile alınan bisiklete binme ile ilgili sınırlandırmanın bisiklete tek kişi binmek, maske takmak ve grup halinde binilmemesi koşuluyla kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kurul kararınca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin sokakta bulunacağı gün ve saatte diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için sesli uyarılar yapılacak.



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