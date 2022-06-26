Marmaris yangın ekipleri sevinçle karşılandı: Yorgunluğu ve uykusuzluğu düşünecek vaktimiz olmadı

Marmaris'de meydana gelen yangını destek için giden Burdur İtfaiye ekipleri yangın kontrol altına alındıktan sonra Burdur’a döndüler.

İtfaiye müdürlüğünde sevinçle karşılanan Marmaris ekipleri arkadaşları ile özlem giderdiler. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, yangın başladığı anda hazırlıklarını yaptıklarını koordinasyon merkezinden daha haber gelmeden başkanlarının talimatı ile bölgeye doğru yola çıktıklarını söyledi. Bölgede çok büyük bir yangınla karşılaştıklarını belirten İtfaiye müdürü Mehmet Ali Ballak, "Bizim amacımız 'bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir orduyu, bir ordu vatanı kurtarır' düşüncesiyle oradaki arkadaşlara bir çivi olmaya gittik ve birlikte güzel işler başardık yananın sadece ağaçlar ve orman olmadığını ormanın yanında yeşil vatanın, geleceklerinin ve oradaki insanların geçmişinin de yangından zarar gördüğünü “ söyledi.

"Yorgunluğu ve uykusuzluğu düşünecek vaktimiz olmadı"

Yangın bölgesinde 4 gün boyunca mücadele ettiklerini açıklayan Ballak "Kontrol altına alındı biz de huzurlu şekilde evimize döndük. Engellenmeseydi daha da büyüyecekti, yangını yeşil belde tarafına geçirtmemek için çok mücadele ettik ve başarılı olduk. Orada yorgunluğu ve uykusuzluğu düşünecek vaktimiz olmadı. Amacımız bir tane daha fazla ağacı kurtarmaktı." diye konuştu.

İtfaiyeci Hasan Kaplan'da yangına müdahale ettikleri alanların yeşil kaldığını görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Yusuf Aslan da görevlerini layıkıyla yapmanın gururu içinde olduklarına değinerek, "Keşke böyle bir yangın çıkmasaydı, oradaki ağaçlar ve canlılar zarar görmesiydi. Karşılama için de arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Şahin de havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yangının daha fazla büyümeden kontrol altına aldığından dolayı sevinçten yorgunluklarının geçtiğini anlattı.