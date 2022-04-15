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Gündem Marmaray'dan CHP'li İBB'ye cevap
Gündem

Marmaray'dan CHP'li İBB'ye cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini iddia etti. Benzer bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun'nun iddialarına ilişkin ise Marmaray'ın resmi twitter hesabından 'Yalancılıkta zirve yaptılar!' açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 21:22:00 -
Marmaray'dan CHP'li İBB'ye cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

"Yalancılıkta zirve yaptılar"

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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