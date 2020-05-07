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Aktüel

Marmara'nın doğusu ile İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:40:00 -
Marmara'nın doğusu ile İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. 

Öğle saatlerine kadar bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

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