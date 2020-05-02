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Aktüel

Marmara'nın batısında bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:47:46 -
Marmara'nın batısında bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın batısında bu gece gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ayrıca yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.


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