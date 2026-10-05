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Gündem Marmaraereğlisi'nde torbacılara darbe: 2 şüpheli cezaevinde!
Gündem

Marmaraereğlisi'nde torbacılara darbe: 2 şüpheli cezaevinde!

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Marmaraereğlisi'nde torbacılara darbe: 2 şüpheli cezaevinde!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli araçların Yeniçiftlik Mahallesi’ne geldiği belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan 2 otomobilde ve araçlarda bulunan şüphelilerin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda yaklaşık 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar bulundu. Olayla ilgili E.K. ve H.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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