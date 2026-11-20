Kislyak için Fenerbahçe'den servet istediler!
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Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen Matvey Kislyak için CSKA Moskova’nın talep ettiği bonservis bedeli gündeme geldi. Rus basını, Moskova ekibinin genç futbolcunun transferi için belirlediği rakamı duyurdu.
Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe ocak transfer döneminde yeni isimleri kadrosuna katmak için çalışıyor.
FENER'DE 1. HEDEF KİSLYAK
Orta sahayı güçlendirme kararı alan Fenerbahçe yönetiminin ocak ayındaki ara transfer listesinde 1 numaralı isim olan Matvey Kislyak için kulübü CSKA Moskova’nın istediği bonservis ortaya çıktı.
35 MİLYON EURODA ISRARCILAR
Rus medyası, sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcu için 26 milyon Euro’yu gözden çıkardığını ancak CSKA’nın 35 milyonda ısrarcı olduğunu yazdı.
Bu sezon oynadığı 18 maçta 1 gol, 3 asist üreten Kislyak, Rusya Milli Takımı’nda 15 kez forma giyip 2 gol kaydetti.