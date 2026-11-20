Zeytinyağında fiyat artışı bekleyenlere kötü haber!
Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Akhisar'da hasat ve üretim çalışmaları devam ederken, sektör temsilcilerinden fiyatlara ilişkin dikkat çeken değerlendirme geldi. Üreticide 40-60 lira arasında alıcı bulan zeytinin market raflarında 450-500 liraya kadar ulaşmasına rağmen, mevcut piyasa koşullarında zeytinyağı fiyatlarında yeni bir artış beklenmediği belirtildi. Uzmanlar, fiyatların seyrinde üretim maliyetleri, piyasa dengesi ve denetimlerin etkili olduğunu vurguladı.