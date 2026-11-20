"Zeytinyağı fiyatlarında artış beklemiyoruz" Dereköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Avrupa'dan altın madalyaları bulunan Gizem Zeytinyağı işletmesinin sahibi Tuncay Bilen de zeytin ve zeytinyağı piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Akhisar'ın zeytin ve zeytinyağında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Bilen, kaliteli üretim yapmalarına rağmen ürünlerin hak ettiği değeri bulamadığını söyledi. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe fiyat oluşumunun önemli bir sorun olduğunu ifade eden Bilen, "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının başkenti Akhisar dediğimiz için başkente yakışacak şekilde kaliteli ürün çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak şu anda zeytin ve zeytinyağı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ürettiğimizin hakkını alamıyoruz, ne yağda ne zeytinde" diye konuştu.