Borsa günü düşüşle kapattı Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 11.400,09 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,61 geriledi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarındaki donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi. Dolar/TL dünü 50,4620'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 50,5640'tan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.