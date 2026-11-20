Trump, üç lider arasındaki görüşmelerin başarılı geçtiğini söyledi Öte yandan Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı. Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti. Axios haber platformuna da telefonla bir açıklama yapan ABD Başkanı, İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.