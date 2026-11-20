Gönülleri fetheden olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde (bazı kaynaklarda Yıldırım olarak aktarılan bölgede) meydana geldi. Sokakta yanındaki arkadaşıyla birlikte yürüyen küçük çocuk, bir binanın balkonundan sokağa düşen Türk bayrağını fark etti. Kutsal emanetimiz olan bayrağımızın yerde kalmasına gönlü razı olmayan minik çocuk, hemen bayrağın yanına koştu.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Eğilerek yerden aldığı ay yıldızlı Türk bayrağını büyük bir saygıyla öpen ve kaldıran çocuğun o anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ve haber bültenlerinde paylaşılmasının ardından küçük çocuğun tertemiz yüreği ve bayrak sevgisi tüm Türkiye'nin takdirini topladı.