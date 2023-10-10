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Yaşam Marmara'dan çıktı! Tam 1 ton ağırlığında
Yaşam

Marmara'dan çıktı! Tam 1 ton ağırlığında

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:01:00 -

Marmara denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi açıklarında balıkçılar 1 tonluk köpekbalığı yakaladı.

Marmara Denizi'nin güney kıyılaranı oluşturan Gemlik körfezinde balıkçıların ağına 1 tonluk 3.5 metre boyunda köpekbalığı takıldı. Balıkçı barınağına getirilen dev köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı Gemlik Körfezine açılan bir balıkçı gemisinin ağına 3.5 metre boyunda camgöz köpekbalığı takıldı. Diğer balıklarla birlikte gemiye çekilen köpekbalığı Kurşunlu'daki balıkçı barınağına getirildi. Bursa'daki bir balık restorantı tarafından satın alınan 1 ton ağırlığındaki köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi. Balıkçılar dev köpekbalığı ile hatıra selfisi çektirdi.

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