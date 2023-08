'Marmara’daki sanayi Anadolu’ya taşınacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısındaki 'Demiryolları ile liman bağlantılarının güçlendirilmesi' kararını anlattı.

Milliyet'e konuşan Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında önümüzdeki dönemde karayollarından ziyade ağırlığın demiryollarına verileceğini vurgulayarak özetle şunları kaydetti;

''Özellikle de üretim, sanayi merkezleri ile limanlar arası bağlantıların demiryolları üzerinden sağlanması konusunda çalışacağız. Bu çerçevede sanayinin Marmara Bölgesi’ndeki ağırlığını mümkün olduğunca seyrelterek, Anadolu’ya Ankara, Konya, Nevşehir, Aksaray üzerinden bir hatta yayılmasını sağlamak istiyoruz. Bir deprem gerçeği olmasının yanı sıra Marmara Bölgesi’ni her açıdan rahatlatmak gerekiyor. Tüm sanayi kuruluşlarının taşınması elbette mümkün değil ancak sanayici için Anadolu’da cazip alanlar oluşturarak en azından bundan sonraki sanayi yatırımlarının oralarda gerçekleşmesini sağlamak mümkün.''

''OSB’LER LİMANA BAĞLANACAK''

''Bu çerçevede bizden beklenen mevcut ve oluşturulacak yeni Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) kısa kısa hatlarla, ana hatlara oradan limanlara bağlanmasını demiryolları aracılığıyla sağlamak.'' diyen Bakan Uraloğlu, ''Sanayicinin sanayi bölgesinden malını doğrudan yükleyebileceği bir kolaylığı oluşturmak. Elbette bunu yaparken de tarım alanlarını gözeterek, çevreyi gözeterek yapmak. Bu çok önemli bir hassasiyetimiz. Tarımsal üretimimize zarar vermeden bir planlama çerçevesinde bunu yapmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'U HER ZAMAN BAŞ TACI YAPTIK''

İstanbul'u her zaman baş tacı yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, ''Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’u her zaman baş tacı yaptık. “Ana gibi yar İstanbul gibi diyar olmaz” şiarıyla ecdadımızın emanetine en güçlü şekilde sahip çıktık. Hükümetlerimiz döneminde İstanbul’a dev eserler kazandırdık. Bakın, Cumhurbaşkanımız belediyecilikten gelen, bu işi çok iyi bilen ve belediyeciliğe çok önem bir lider. Türkiye belediyecilik konusunda onunla ve liderliğindeki AK Parti ile önemli mesafeler kat etti. Sadece çöp toplamakla, çukurları yamamakla geçen belediyecilik dönemi geride kaldı.'' dedi.

''İSTANBUL'UN HER KÖŞESİNE RAYLI SİSTEM GETİRMEMİZ LAZIM''

İstanbul’un her köşesine raylı sistemin getirilmesi gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, ''Yaptığımız çalışma ve analizler İstanbul’un yaklaşık bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kısaca, İstanbul’un her köşesine raylı sistemi getirmemiz lazım. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemli. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk ve bu anlayıştan taviz vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

TAKSİ YETERSİZLİĞİ SORUNU

İstanbul'daki taksi problemine değinen Bakan Ulraoğlu, şunları kaydetti;

''Örneğin İstanbul’da taksi yetersizliğine hükümet sebep oluyor gibi algı çalışmaları var. Diyoruz ki bu bir plan dahilinde olmalı. Kaş yapalım derken göz çıkarmamalı. İstanbulda yoğun trafik olduğu bir gerçek. Kafanıza göre taksi artıramazsınız. İstanbul’da toplu taşımada artık metrolar devreye girdi. Bu nedenle bazı toplu ulaşım araçları, eski fonksiyonunu kaybetti. Mesela dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesi kararı alındı. Bu kararı belediyeyle birlikte aldık. Dönüşümün bir kısmı gerçekleşti. Yaklaşık bin 900 dolmuş, taksiye dönüştü. Kalan bin 200 dolmuşun da taksiye dönüşmesi sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra İstanbul’un taksi ihtiyacını saptayıp yeni taksilerin hizmete girmesi elbette sağlanır. Ama ortaya net bir şey çıkmalı. Şehir trafiğinin durumunu dikkate almalıyız. Biz zaten çözüm odaklayız.''

''RAYLI SİSTEM 338.8 KİLOMETREYE YÜKSELECEK''

''Raylı sistem ağı 394.5 kilometreye yükselecek'' diyen Bakan uraloğlu, ''İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 666 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003’te 350 kilometre olan bölünmüş uzunluğunu yaklaşık 800 kilometreye çıkardık. Metro hattı uzunluğu 130 kilometrenin üstünde. Raylı sistem ağı 338.8 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 394.5 kilometreye yükselecek. Yani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını biz kazandırmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.