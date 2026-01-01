  • İSTANBUL
Merakla beklenen açıklama geldi! TOKİ kura tarihini duyurdu

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli etabı için beklenen açıklama geldi.

 

Kırklarelili vatandaşların merakla beklediği hak sahibi belirleme kura çekimi 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte projede yer alan konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

 

TOKİ'nin 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesi kapsamında Kırklareli'nde de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

