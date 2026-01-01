Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

Görüntülerin ilk kısmında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İngiltere’de yabancı heyetlere adeta arz-ı hal eylediği görülüyor.

Özgür Özel Kapı Kapı Gezip Türkiye’yi Şikayet Ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden Türkiye’deki yargı süreçlerini yabancılara şikayet eden Özel, İngiltere’nin bu duruma ses çıkarmamasını eleştirerek; "İngiltere buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız. Terk edilmişlik hissediyoruz" diyerek Batı’dan medet uman bir profil çiziyor.

Rahmetli Sinanoğlu’ndan Tokat Gibi Cevap: "Vatan Hainidir!"

Videonun ikinci kısmında ise Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük dehalardan biri olan, "Türk Aynştayn’ı" olarak bilinen merhum Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun yıllar önce yaptığı o efsanevi konuşma yer alıyor. Sinanoğlu, tam da Özgür Özel gibileri tarif edercesine şu ifadeleri kullanıyor:

"Batıdan medet uman, Batıya yamanan; ya satılmıştır, ya vatansızdır, ya vatan hainidir veya süper ahmaktır!"

Özgür Özel’in İngiliz kapılarında "Bize neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek ağlaması, Sinanoğlu’nun ferasetiyle birleşince ortaya ibretlik bir tablo çıktı. Milli ve yerli duruştan nasibini almamış muhalefet anlayışının, Türkiye’nin iç meselelerini yabancı başkentlerde çözüm arayarak çözmeye çalışması, Sinanoğlu’nun "ahmaklık" ve "ihanet" vurgularının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha tescilledi.

Görenler "Sinanoğlu Bugünleri Görmüş" Dedi!

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu video kolajı, izleyenlere "Milli bir bilim adamının vizyonu ile mandacı bir siyasetçinin vizyonsuzluğu arasındaki fark" yorumlarını yaptırdı. Türk milletinin bağımsızlık karakterine aykırı hareket edenlere en güzel dersi, yıllar öncesinden yine bu toprakların öz evladı Oktay Sinanoğlu vermiş oldu.