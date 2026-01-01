  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Gündem TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı
Gündem

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayan tırlar yolu kapattı. Ankara ve İstanbul istikametinde trafik tamamen kilitlenirken, yolda kalan binlerce araç havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu’nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Kayan araçların yolu kapatmasıyla birlikte trafik akışı tamamen kesildi. Otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Saatlerdir sürücüler güçlükle hareket ederken, bölgedeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, uçsuz bucaksız araç selinin hareketsiz şekilde beklediği görüldü.

Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!
Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!

Gündem

Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!
DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Gündem

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!
Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Gündem

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23