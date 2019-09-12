Marmara’da toplu sünnet şöleni Marmara Belediye Başkanlığı ile Marmara İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Marmara Belediye Başkanlığı ile Marmara İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla toplu sünnet şöleni düzenlendi. Toplu sünnet şöleninde 36 çocuk sünnet edildi.

Toplu sünnet şöleni için Marmara Belediye Başkanlığına 36 çocuğun aileleri başvuruda bulunurken, çocuklardan 16’sı Marmara Devlet Hastanesinde, 20 çocuk ise Bandırma Devlet Hastanesinde sünnet edildi. Sünnet şölenine emekleri geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sünnet çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aksoy, şölene katılan çocukların velilerine de evlatlarının damatlıklarını görmeleri temennisinde bulundu.

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