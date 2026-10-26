Marmara’da fırtına engeli! BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini iptal etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmara Denizi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve fırtına, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile yarın yapılması planlanan 8 seferin olumsuz hava muhalefeti sebebiyle programdan çıkarıldığını bildirdi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.