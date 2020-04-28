  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Marmara’da Çınarlı karayolu onarılıyor

Marmara İlçesi’ne bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

2020-04-28 14:20:25 -
Marmara’da Çınarlı karayolu onarılıyor

Marmara İlçesi’ne bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışmalarına başlandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyesi’ne ait iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde Marmara-Çınarlı karayolunda yol genişletme çalışmaları yürütülürken, devamında karayolunda asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriliyor.


Marmara İlçesi ile kırsal Çınarlı Mahallesi arasında ulaşımını sağlayan yolda, yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Belediyesi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ada halkına sunulan hizmet kalitesinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı