2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında alımlarını sürdüren Marmarabirlik, üretici ortaklarına yönelik ödeme sürecini başlatıyor.

Marmarabirlik, kampanya kapsamında 4-20 Kasım 2026 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sine karşılık gelen 590 milyon TL tutarındaki ilk ödemeyi 27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üretici ortakların emeklerinin karşılığını almasının önemine dikkat çekerek, ödeme planlamasının üreticileri ve kurumu gözeten bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti.

Üreticilerin emeğine ve zeytin üretiminin sürdürülebilirliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Yıldız, Marmarabirlik’in üretici ortaklarının yanında olmaya ve ürün bedeli ödemelerini belirlenen takvim doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

“Marmarabirlik, üreticisinin emeğiyle büyüyen milli bir değerdir”

Marmarabirlik, üretici ortaklarının emeği ve dayanışmasıyla 72 yıldır varlığını sürdüren, ülkemiz tarım ve zeytincilik sektöründe önemli bir yere sahip köklü bir kurum olarak, kurumsal itibarını hedef alan girişimlere karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, son dönemde kurum hakkında kamuoyuna yansıtılan iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Marmarabirlik sıradan bir kurum değildir. 72 yıllık geçmişi, üretici tabanlı yapısı, binlerce ortağının emeği ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyla hepimizin sahip çıkması gereken milli bir değerdir. Böylesine köklü ve güzide bir kurumu asılsız iddialarla yıpratmaya, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Özellikle Marmarabirlik ortağı dahi olmayan üçüncü kişilerin ortaya attığı iddialar ve gerçek dışı beyanlar üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara kimsenin itibar etmemesi gerekiyor. Kurumumuzun itibarını hedef alan iftira, karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarının arkasında kim olursa olsun, bunların hesabı hukuk önünde en ağır şekilde sorulacaktır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. İddiası olan herkesi, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz.

Bugün Marmarabirlik olarak herkes gibi biz de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Böyle dönemlerde yapılması gereken birbirimizi yıpratmak değil, daha fazla kenetlenmek ve ortak değerlerimize sahip çıkmaktır. Üreticimizden çalışanımıza, tüm Marmarabirlik camiasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Marmarabirlik dün olduğu gibi bugün de üreticisinin yanında, güçlü yapısıyla yoluna devam edecektir.”