Marmarabirlik 2024’te 35 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) kuruluşunun 70. yılında, ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkarmayı ve 35 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Yurt dışı pazarını her geçen yıl genişleten Marmarabirlik, 2023 yılında Katar, Filistin, Senegal ve Belarus’u ekleyerek ihracat yaptığı ülke sayısını 63’e çıkardı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ihracatın 4 bin tonlar seviyesinde olduğu 2010 yılından bu yana çok önemli mesafe kat ettiklerini bildirdi. Asa, birliğin 2023 yılında 28 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi.