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Aktüel Marmara Üniversitesinin bütün fakülteleriyle 2023 yılında Maltepe'deki yeni yerine taşınması planlanıyor
Aktüel

Marmara Üniversitesinin bütün fakülteleriyle 2023 yılında Maltepe'deki yeni yerine taşınması planlanıyor

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: - "Kademe kademe buraya taşınacağız. 2023 yılında üniversitenin tamamıyla buraya taşınmasını hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:04:09 -
Marmara Üniversitesinin bütün fakülteleriyle 2023 yılında Maltepe'deki yeni yerine taşınması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ile Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Özvar ile Aydın ve beraberindekiler, geçen yıl temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada, üniversitenin bütün fakültelerini Maltepe'deki 2 bin 500 dönümlük alanda bir araya getireceklerini söyledi.

Binaların Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak yapıldığını ve 3-4 kattan oluştuğunu anlatan Özvar, külliyede fakülteler, 4 bin kişilik öğrenci yurdu, birkaç noktada kütüphane, spor salonları, sosyal kültürel etkinlik alanları ve bisiklet parkurları gibi bölümler olacağını belirtti.

Binaların güneş enerjisi elde etmeye uygun bir şekilde yapıldığını kaydeden Özvar, sıfır atık konusunda da çalışmalar yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Erol Özvar, "İnşaat çalışmamız şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Birinci etap olan mühendislik ve teknoloji fakültelerinin, 2021 yılı mart ayı içerisinde taşınması planlanmaktadır. Kademe kademe buraya taşınacağız. 2023 yılında üniversitenin tamamıyla buraya taşınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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