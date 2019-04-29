Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro Personeli alımı 2019 son dakika başvuruları, başvuru şartları

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2019. Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Marmara Üniversitesi sözleşmeli alım ilanına göre, Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak. 3 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapma şartı ile 1 adet avukat alımı yapılacak. Marmara Üniversitesi yine iletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler Bölümünden mezunu bir adet büro personeli alımının yapılacağını duyurdu. Peki Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman?

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı. Marmara Üniversitesi personel alım başvuru şartları neler? Marmara Üniversitesi rektörlüğünden sözleşmeli personel alımlarına ilişkin yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı: Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları nereye yapılacak?

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikli sureti

5-Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli

6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

Marmara Üniversitesi avukat ve büro personeli alım sonuçları

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

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