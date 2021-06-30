Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alacak.