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Yerel Marmara için uyarı!
Yerel

Marmara için uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 14:42:00 -
Marmara için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bugün, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bugün, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri başta olmak üzere Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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