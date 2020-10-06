  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Aktüel

Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan: - "Soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor" - "Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal, dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var" - "Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Cumartesi öğlen saatleri itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:24:39 -
Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirterek, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara'da lokal olarak dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yukarı seviyede havanın soğuyacağını, alçak basınç merkezinin bir kolu olan oluk denilen sistemin bu tarafa doğru kayacağını söyledi.

Yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metrede bir soğuma beklendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Bu soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor. Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var. Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Rüzgar da bu sistemi üzerimizden hızlı bir şekilde taşıyacak. Cumartesi itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz."

- Sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek

Demirhan, cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece kadar düşebileceğini belirterek, "Bugünlerde hava sıcak. Perşembe günü sıcaklığın 5 derece düşmesini bekliyoruz. Cuma günü de 5 derece daha düşerek bugüne göre sıcaklıklarda 10 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dolu yağışının nerelerde görülebileceğiyle ilgili duyurusunun takip edilebileceğini ifade eden Demirhan, yapılacak uyarıdaki renk kodunun önemli olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok
Siyaset

Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Son 1 yıla..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay