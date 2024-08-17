Marmara Depremi unutulmadı! Hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.

Marmara Depremi'nde yaşananların izletildiği programda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybedip yaralandığını söyledi.

AFAD tarafından 81 ilde uygulanan risk azaltma eylem planları çerçevesinde çalışmalar yapıldığını aktaran Karadeniz, yerel yönetimlerin de bu konuda çok önemli adımlar attığını dile getirdi.

Depremin Sakarya'ya çok şey kazandırdığını, kentte yatay yapılaşma sayesinde gökyüzünü görebildiklerini vurgulayan Karadeniz, "Bu konuda gerçekten disiplinli şekilde bu uygulanmış. Demek ki istersek biz o disiplini sağlayabiliyoruz. Yeter ki vatandaşımız buna rıza göstersin. Yeter ki yerel yönetimlerimiz üzerine düşsün, yeter ki genel yönetim kuruluşları bu konunun üzerinde dursun. Ve bunu sağladığınız sürece de biz yaşanan afetlerin felakete dönüşmesini de önlemiş oluruz." dedi.

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"Sakarya'da daha fazlasını yapmak üzere azimliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da deprem günü çok ciddi sallandıklarını, adeta kıyametin koptuğunu sandığını söyledi.

"Rabbim inşallah o türden acıları bir daha yaşatmaz." diyen Yavuz, "Deprem olacak. Depremin olmamasını sağlama şansına sahip değiliz elbette ama depreme dönük çok ciddi hazırlıklar yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Yavuz, Sakarya'da depreme hazırlık noktasında çok şeyin yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama daha fazlasını yapmaya da mecburuz. Hakikaten hepimiz belli bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde diğer belediye başkanlarımızla ve diğer ilgili arkadaşlarımızla Sakarya'da daha fazlasını yapmak üzere azimliyiz, kararlıyız ama hepimize de iş düşüyor. İnşallah en güzel şekilde de hazırlanırız ve 17 Ağustos'ta yaşadığımız o acı tabloları bir daha yaşamayız diye temenni ediyorum."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise AK Parti belediyeciliğinin bu şehre bıraktığı en güzel mirasın kat yasağı olduğunu vurguladı.

Kentte yüksek bina yapılmaması için ciddi bir istikrar gösterdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii Yenikent bölgesi şehre çok ciddi de bir nefes aldırdı. Yepyeni bir kent kuruldu Yenikent bölgesinde. Şimdi de arzu ediyoruz ki Adapazarı'nda, Serdivan'da, Erenler'de ve diğer bölgelerde kentsel dönüşüm noktasında hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla el birliği içinde bu süreci çok hızlıca hemen telafi etmek istiyoruz aslında. Bakanlığımızın da ciddi desteğini alarak bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ilçelerimizde bu çalışmayı yapacağız. O anlamda sizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği bizler için çok önemli. Çünkü el birliğiyle yürütebileceğimiz bir süreç. Emin olun kentsel dönüşümden sonra yapılan yerler çok daha güzel oluyor."

"İnsanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışmalarımızı başlattık"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da bugün depreme karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olduklarını düşündüklerini belirterek, herkesin gayretleriyle yeni, dirençli, sağlam binaların yapılmaya başlandığını söyledi.

Sakarya'da da 1999'dan bugüne kadar ciddi değişim olduğunu aktaran Alemdar, şunları paylaştı:

"Yenikent ve Serdivan bölgemiz başta olmak üzere nüfusumuzun yaklaşık 3'te birinin sağlam binalarda ve zeminlerde oturduğundan eminiz. Ama şu anda şehir merkezinde mutlaka yıkılması, dönüştürülmesi gereken binaların olduğunu da biliyoruz. İşte biz de bu binaları yeni anlayış, yeni bakış açısı ve yeni yönetmeliklere uygun şekilde dönüştürüp dirençli şehirlerimizi, güvenli konutlarımızı oluşturmak ve insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışmalarımızı başlattık."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Protokol üyeleri, programın ardından arama kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.