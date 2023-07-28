  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Marmara Denizi'nde panik anları! Feribot fırtınaya yakalandı
Yerel

Marmara Denizi'nde panik anları! Feribot fırtınaya yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 19:53:00 -
Marmara Denizi'nde panik anları! Feribot fırtınaya yakalandı

Balıkesir'in Avşa Adası'ndan kalkan feribot Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı, o anları bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası'ndan İstanbul'a hareket eden feribot kalktıktan bir süre sonra Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı, yolculardan bazıları baygınlık geçirdi. Korku dolu anları feribottaki bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.

Feribotun içerisine deniz suyu girdiği görülürken, yolcuların korku dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Normalde 3 saat süren yolculuk fırtına sebebiyle 4 saat sürdü.

Ülkede felaket! Kum fırtınası hayatı felç etti:3 şehirde elektrik kesildi
Ülkede felaket! Kum fırtınası hayatı felç etti:3 şehirde elektrik kesildi

Dünya

Ülkede felaket! Kum fırtınası hayatı felç etti:3 şehirde elektrik kesildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dehşete düşüren görüntüler!
Dehşete düşüren görüntüler!

Dünya

Dehşete düşüren görüntüler!

"Namaz fotoğrafı" tartışmasına Mehmet Metiner de dahil oldu! "Bilinçli koparılan fırtınanın sebebi bu" deyip açıkladı
"Namaz fotoğrafı" tartışmasına Mehmet Metiner de dahil oldu! "Bilinçli koparılan fırtınanın sebebi bu" deyip açıkladı

Medya

"Namaz fotoğrafı" tartışmasına Mehmet Metiner de dahil oldu! "Bilinçli koparılan fırtınanın sebebi bu" deyip açıkladı

O ülkeyi kum fırtınası vurdu!
O ülkeyi kum fırtınası vurdu!

Dünya

O ülkeyi kum fırtınası vurdu!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Gündem

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23