  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:55:55 -
Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı