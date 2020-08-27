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Aktüel Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar yarın, hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:59:23 -
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmiyor.

Yarın, hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.


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