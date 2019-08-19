Marmara Bölgesi’nde Av Sezonu açıldı

Edirne Valiliği’nde yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde 2019-2020 av sezonun 17 Ağustos tarihi ile başladığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kararı ile 17 Ağustos 2019 tarihinde 2019-2020 Av Sezonu’nun Marmara Bölgesi’nde başladığını duyuran, Edirne Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, “Merkez Av Komisyonu tarafından alınan kararlar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de av yapılabilecektir” denildi.

Söz konusu açıklamada, “Av sezonu boyunca avcıların, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen hususlara riayet etmeleri, avlaklarda bulundukları süre boyunca çevreyi kirletmemeleri, fişek kapsüllerini doğada bırakmamalılardır. Av sahalarında karşılaşılan herhangi bir olumsuz durumda Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi hususunda, ilgililere ve avcılara duyurulur” ifadeleri kullanıldı.