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Aktüel Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Aktüel

Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:27:48 -
Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava bölge genelinde etkili olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında (Trakya geneli ve İstanbul'un batı ilçeleri), perşembe günü Trakya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının gündüz 15 ila 20 derece, gece ise 10 ila 14 derece arasında olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

AKOM açıklamasında ayrıca yağışlarla yüzde 30 seviyesine düşen barajlardaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçireceği kaydedildi.

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