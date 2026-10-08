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Aktüel Marmara afetine karşı yerel muhafızlar: Ümraniye'de dev gönüllü harekatı
Aktüel

Marmara afetine karşı yerel muhafızlar: Ümraniye'de dev gönüllü harekatı

Yeniakit Publisher
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Marmara afetine karşı yerel muhafızlar: Ümraniye'de dev gönüllü harekatı

Olası afetlere karşı yerel müdahale kapasitesini artıran Ümraniye Belediyesi, 8 bin AFAD gönüllüsünden 650’sini ÜM-AK bünyesinde düzenlediği zorlu teorik ve saha eğitimleriyle “Destek AFAD Gönüllüsü” yaptı. Arama kurtarmadan yangına, ilk yardımdan barınmaya kadar tepeden tırnağa donatılan dev gönüllü ordusu, afet anında profesyonel ekiplerle omuz omuza saf tutacak.

Ümraniye Belediyesi, afetlere hazırlığı toplumun her kesimine yaymak ve ilçenin acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. ÜM-AK tarafından Destek AFAD Gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen beş günlük program, üç gün teorik eğitim ve iki gün saha uygulamasından oluşuyor.

Eğitimlerde afet farkındalığı, afetlerde ilk yardım, afet psikolojisi, temel yangın, hafif kentsel arama ve kurtarma ile barınma konuları kapsamlı biçimde ele alınıyor. Gönüllüler, teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri saha çalışmalarında uygulayarak afet ve acil durumlarda üstlenebilecekleri görevlere hazırlanıyor.

8 Bin Gönüllü, Ortak Hedef: Afetlere Hazır Ümraniye

İlçede toplam 8 bin kişiye ulaşan AFAD gönüllüleri, afetlere hazırlık çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu gönüllülerden 650’sinin saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olması, Ümraniye’nin eğitimli gönüllü kapasitesini güçlendiriyor.

 

Programla gönüllülerin yalnızca bilgi sahibi olmaları değil, ihtiyaç anında doğru ve bilinçli hareket edebilecek beceriler kazanmaları da hedefleniyor. Saha eğitimleri, öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüşmesini sağlayarak gönüllülerin müdahale çalışmalarına etkin katkı sunmalarına zemin hazırlıyor.

Ümraniye Belediyesi, uzman ekiplerin deneyimini gönüllülerin katılımıyla buluşturarak afetlere karşı toplumsal dayanışmayı büyütüyor. Yürütülen eğitimlerle, hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması ve daha güçlü bir yerel müdahale kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

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