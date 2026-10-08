Marmara afetine karşı yerel muhafızlar: Ümraniye'de dev gönüllü harekatı

Ümraniye Belediyesi, afetlere hazırlığı toplumun her kesimine yaymak ve ilçenin acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. ÜM-AK tarafından Destek AFAD Gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen beş günlük program, üç gün teorik eğitim ve iki gün saha uygulamasından oluşuyor.

Eğitimlerde afet farkındalığı, afetlerde ilk yardım, afet psikolojisi, temel yangın, hafif kentsel arama ve kurtarma ile barınma konuları kapsamlı biçimde ele alınıyor. Gönüllüler, teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri saha çalışmalarında uygulayarak afet ve acil durumlarda üstlenebilecekleri görevlere hazırlanıyor.

8 Bin Gönüllü, Ortak Hedef: Afetlere Hazır Ümraniye

İlçede toplam 8 bin kişiye ulaşan AFAD gönüllüleri, afetlere hazırlık çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu gönüllülerden 650’sinin saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olması, Ümraniye’nin eğitimli gönüllü kapasitesini güçlendiriyor.

Programla gönüllülerin yalnızca bilgi sahibi olmaları değil, ihtiyaç anında doğru ve bilinçli hareket edebilecek beceriler kazanmaları da hedefleniyor. Saha eğitimleri, öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüşmesini sağlayarak gönüllülerin müdahale çalışmalarına etkin katkı sunmalarına zemin hazırlıyor.

Ümraniye Belediyesi, uzman ekiplerin deneyimini gönüllülerin katılımıyla buluşturarak afetlere karşı toplumsal dayanışmayı büyütüyor. Yürütülen eğitimlerle, hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması ve daha güçlü bir yerel müdahale kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.