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Yaşam Marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı
Yaşam

Marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı

Kocaeli'nde bir vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı. İlgili yerlere şikayette bulunan Ayşe Emer, firmanın kendisine bir koli gıda malzemesi göndermeyi teklif ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 19:29:00 -
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı kaşar peynirinden eldiven çıkan Ayşe Emer, "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu. Emer, firmanın kendisine bir koli malzeme göndermeyi teklif ettiğini fakat kabul etmediğini ifade etti.

Kaşar peynirin içinden eldiven çıktı

Kocaeli erdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, yaptığı açıklamada, ürünü 2 Mart'ta aldığını belirterek, oğlunun tost istemesi üzerine peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi.

Çok şaşırdığını dile getiren Emer, "Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Benim çocuklarım, ben bunları hak etmiyoruz. Susmak istemiyorum. Sağlık Bakanlığının sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Emer, hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

 

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Yorumlar

Tam yobaz

Huhuhhaaa da aa napsin firma  
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