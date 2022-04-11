Marketteki müşterilere zorla mama aldıran kedinin sevimli halleri! Patileri ile canının istediği mamaya dokundu
İstanbul Kadıköy'deki bir markette, alışverişe gelen müşterilere zorla mama aldıran kedinin sevimli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yeniakit.com.tr
İstanbul'daki bir markette alışverişe gelen müşterilere zorla mama aldıran kedinin sevimli halleri büyük ilgi gördü.
Marketteki bir müşterinin cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldığı kedi, müşteriyi önce mama reyonuna götürdü.
Patileri ile yaş mamayı işaret etti
Müşteri, kediye, "Hangisinden istiyorsun?" diye sorduğunda kedi patileri ile yaş mamaya dokunarak müşteriye cevap verdi.
Kedinin videosu sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.