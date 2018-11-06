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Markette fahiş fiyata mobil tedbir! İndir anında farkı gör

Halde 2, markette 7 liraya çıkan ürünler için Ticaret Bakanlığın’ca Hal Kayıt Sistemi (HKS) hayata geçirildi.

06 Kasım 2018 Salı 16:07
Markette fahiş fiyata mobil tedbir! İndir anında farkı gör

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla ilgili konuşan Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

TÜM BİLGİLERE KOLAYCA ULAŞIM
Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı. Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı.

ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI GÖRÜLEBİLECEK
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt şu ifadeleri kullandı: "Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde hal yada marketlerdeki meyve ve sebzelerin üzerinde bulunan barkodları okutarak ürünün üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir."

'HALDE 2 LİRA, MARKETTE 7 LİRA'
Kurt, bazı süper marketlerde yaptıkları barkod denetiminde Hal'de 2 lira olan üzümün, markette 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:07
  1. market
  2. alışveriş
  3. ticaret bakanlığı
  4. hal

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