Marketlerden KDV indirimi ve zam açıklaması: Mecbur kalıyoruz

Haftasonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıdalara yönelik KDV indirimi sonrasında tüm dikkatler market raflarındaki fiyat etiketlerine çevrilirken, bazı ürünlerden indirim yerine zam olması marketlerle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Bir çok vatandaş alışveriş fişlerini paylaşarak tepki gösterirken sektör temsilcileri ise üreticilerden ürünlerin zamlı geldiğini, bazı ürünlerde zararına satış yaptıklarını söyledi.

"Bizler indirim yapıyoruz, üreticiden zamlı ürün geliyor"

Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, KDV indirimi gelir gelmez raflardaki ürünlerde indirim yaptıklarını söyledi. Tüfekçi “Marketler KDV indirimi zaten açıklama gelir gelmez uyguladı. Bizler de tüketicinin uygun fiyatlı gıda tüketmesi konusunda hassas davranıyoruz ve zaman zaman indirim yapıyoruz. Ancak bazı ürünler bizlere zamlı geliyor. Üreticiden zamlı gelen ürünleri bizler de mecburen zamlı bir şekilde raflara koyuyoruz. Bu konuda marketlerin haksız yere üzerine gidiyorlar. Bizler de üreticiden zamlı alıyoruz. Örnek vermek gerekirse yumurtaya geçtiğimiz hafta üretici bazlı zam geldi. Dolayısıyla aradaki indirim farkı kapanmış oldu." diye konuştu.

Tüfekçi üreticiden gelen zamları tam olarak yansıtmadıklarına değinerek, “Mesela şimdi önümüzdeki haftalarda şeker fabrikalarını şekere zam yapacağı konuşuluyor. Şekerde biz yüzde 7 KDV indirimi yaptık ama ürün bize zamlı gelirse yine aradaki fark kapanmış olacak. Bazı gıda ürünlerinde zam gelse bile biz kısıtlı marjlarda zam yapıyoruz. Hatta bazen kendi maliyetinin altında zararına bile satış yaptığımız oluyor" açıklamalarında bulundu.

"Ürünlerin neredeyse yüzde 10'unu zararına satıyoruz"

Marketlerin üzerindeki baskıdan dolayı bazı ürünleri zararına sattıklarını söyleyen Altun Market Genel Müdürü Hakan Baran “Yapılan indirimi uyguladık. Ancak bizlerin de toptan alırken zamlı aldığımız birçok ürün var. Bu ürünlerde yaşanan zammı minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. Üzerimizde pandemi başından bu yana bir baskı ve önyargı var. Ürünlerimizi zaten zamları erteleyerek raflara ekliyoruz. Ürünlerin neredeyse yüzde 10’nunu zararına satıyoruz diyebilirim. Esasen üreticiden gelen ürünlerin indirimli gelmesi gerekiyor.” dedi.

Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman ise “Biz zaten güncel indirimlerimizi yaptık. KDV indirimini de çok olumlu karşılayarak hemen raflarımıza yansıttık ancak bu KDV indiriminin dışında birçok ürüne ek olarak zam geliyor. Bizler zaten bu zamları opsiyonlu olarak yansıtıyoruz. Piyasadan gelen zamları mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyetlerimizin altında sattığımız ürünler de oluyor bu konuda marketlerin üzerinde biz baskı var ancak üreticiden zamlı gelen ürünü de bazen mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz.” açıklamalarında bulundu..