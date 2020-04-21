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Aktüel

Marketlerde kuyruk

Ramazan ayı alışverişi market önlerinde kuyruklara yol açtı.

2020-04-21 17:48:49 -
Marketlerde kuyruk

Ramazan ayı alışverişi market önlerinde kuyruklara yol açtı.



Sosyal mesafe kuralın dikkate alınması ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma sınırlaması da eklenince marketler önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle toptan ürün satışı yapan büyük marketlerde ve zincir mağazalarda saat 16.00’dan sonra içeriye girmek 20 ila 40 dakika arasında mümkün oldu. Market yöneticileri işini evden yapanların sabah saatlerinde alışverişe gelmelerini istediler.


Emekli maaşın ve sosyal yardımların yatırılması ile birlikte Ramazan alışverişine giden vatandaşlar 20 günlük alışveriş yerine 40 günlük alışveriş yapınca kuyruklar uzadı. Firmaların tedarikte bir sıkıntı yaşamaması ise günün olumlu gelişmesi oldu. Raflarda her türlü ürünü bulmak mümkün olduğu gözlendi.

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