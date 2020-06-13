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Yaşam

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Market saatlerinde bir çok kez değişiklik kararı alınmıştı. Marketlerin şu anda kaçta açılıp kaçta kapandığı araştırılıyor. Peki, Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:59:00 -
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye göre, il ve ilçelerde bulunan tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerinde camlara asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak. Markete maskesiz girilemeyecek.

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