Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye göre, il ve ilçelerde bulunan tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerinde camlara asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak. Markete maskesiz girilemeyecek.