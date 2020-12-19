Marketler kaçta kapanıyor? | Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu marketler, fırınlar, sucular açık mı? | Hafta sonu kasaplar açık mı?

Markete gitmek yasak mı? | Bugün marketler kaça kadar açık?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Vatandaşlar hafta sonları 10.00-17.00 saatleri arasında ikametine en yakın, yürüme mesafesindeki dükkanlardan temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabilecek. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar temel ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek hatlarını arayabilir. Vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilir.