Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp...

Merkez Şehitkamil ilçesinin Beykent Mahallesi'ndeki bir markete alışveriş için gelen Ahmet Ataş (35), market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi.

Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar, Ataş’a ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğunda, Ataş, “Ayakkabılarım çamurlu bu şekilde içeri girip marketi kirletmek istemedim.” cevabı üzerine Bayar, Ataş’a ayakkabısını giymesini istese de Ataş, tüm ısrarlara rağmen ayakkabısını giymeyerek çoraplarıyla alışveriş yaptı.

Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ataş’ın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü.

Ataş’ın çamurlu ayakkabılarını çıkartıp markete çoraplarıyla girmesi takdir topladı. Marketin güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyenler, Ataş’ın nezaketini ve duyarlılığını takdir etti.

Market sahibi Abdullah Bayar, Ataş’ın takdir edilen nezaketini ve örnek davranışını İLKHA muhabirine anlattı.

'Çamurlu ayakkabılarımla marketi kirletmek istemedim'

Sabah saat 10.00 sıralarında alışveriş için markete gelen Ataş’ın ayakkabısını çıkarıp içeriye çorapla girdiğini görünce şaşırdığını belirten Bayar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Ataş’ın takdir edilen nezaketini ve örnek davranışından çok etkilendiğini belirten Bayar, “Ahmet Bey çorapla markete girince şaşırdım. ‘Neden ayakkabını çıkardın?’ diye sordum. Ahmet Bey de bana, ‘Ayakkabılarım çamurlu bu şekilde içeri girip marketi kirletmek istemedim. Çamurlu ayakkabıyla marketin içini neden kirleteyim’ dedi. Bende, ‘Senden önemli değil, kirlensin lütfen ayakkabını giyer misin?’ dedim. Ama ben ne kadar ısrar ettiysem ayakkabısını giymedi, çorapla alışverişini yapıp gitti. Ağabeyin bu nezaketi beni çok etkiledi ve kendisini takdir ettim.” dedi.

'Çamurlu ayakkabıyla marketin içini neden kirleteyim?'

Yaklaşık bir yıldır Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten Ahmet Ataş, “Markete yakın bölgede ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Ben de markete kahvaltılık almaya geldim. Üstümüz başımız çamur içerisindeydi. Ayakkabım da çamurluydu, ben de markete çamurlu ayakkabıyla girmek istemediğim için ayakkabımı dışarıda çıkardım. Çünkü vicdanen de çamurlu ayakkabıyla markete girmek istemedim. Market sahibi ne kadar ısrar ettiyse, ‘bir şey olmaz, zararı yok ve ayakkabını tekrar giy’ dese de ben kabul etmedim. ‘Çamurlu ayakkabıyla marketin içini neden kirleteyim’ dedim. Ayakkabısız bir şekilde alışverişimi yaptım.” ifadelerini kullandı. (İLKHA)