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Ekonomi Market açılış kapanış saatleri | Tam kapanma günlerinde market açılış kapanış saati BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour
Ekonomi

Market açılış kapanış saatleri | Tam kapanma günlerinde market açılış kapanış saati BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour

Marketler kaçta açılacak kaçta kapanacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma yasağının öncesinde marketlerin açık olup olmadığını, tam kapanmada marketler kaçta açılacak, marketler kaçta kapanacak? sorularını merak etti. Peki, koronavirüs kapsamında marketler açık mı? 23 Nisan marketler açık olacak mı? Tam kapanma market açılış saati kaç? Tam kapanma marketlerin kapanış saati kaç? BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılacak? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:55:00 -
Market açılış kapanış saatleri | Tam kapanma günlerinde market açılış kapanış saati BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Tam kapanmanın bu akşam aşlayacak olması nedeniyle vatandaşlar marketler açık olacak mı, manavlar, bakkarlar açık olacak mı merak etti. Peki  "Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri.

Market açılış kapanış saatleri

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılacak?

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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